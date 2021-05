Menschenansammlung in Rheinberg : Polizeieinsatz wegen Dreharbeiten

Ein Auto der Polizei NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Rheinberg Auf einem Anwesen an Rheinbergs Stadtgrenze zu Büderich sollen Rapper ein Video gedreht haben. Am Rand des Geländes sollen sich daraufhin Dutzende Fans versammelt haben – ohne Abstand, ohne Masken. Polizei und Ordnungsamt rückten an.

Die Polizei ist am Samstag wegen Filmaufnahmen und einer Menschenansammlung zu einem Anwesen an Rheinbergs Stadtgrenze zu Büderich gerufen worden und hat mehrere Platzverweise ausgesprochen. Außerdem sollen Personen gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Wie die Kreispolizeibehörde am Sonntag auf Anfrage mitteilte, waren die Polizisten zur Unterstützung des Ordnungsamtes angerückt. Vorher sollen dort genehmigte Dreharbeiten eines deutschen Rappers stattgefunden haben, wie die NRZ berichtete. Augenzeugen bestätigten dies unserer Redaktion. Die Dreharbeiten sollen sich unter Fans des Musikers herumgesprochen haben, viele sollen deshalb nach Rheinberg gekommen sein. Augenzeugen berichten von einer Menschenansammlung aus Dutzenden Personen, vor allem Jugendlichen, die auf dem Deich gestanden und gegrölt hätten, ohne Abstand einzuhalten oder Maske zu tragen. Polizei und Ordnungsamt lösten diese Ansammlung dann auf.

