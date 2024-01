Unfallflucht in Rheinberg Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Orsoy

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am Sonntagmittag (am 21. Januar) gegen 12.55 Uhr in Orsoy ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, kam es auf der Fährstraße zu einem Zusammenstoß einer Pedellecfahrerin und einem Auto. Der Autofahrer oder die Autofahrerin sei einfach weitergefahren, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die 55-jährige Radfahrerin aus Rheinberg fuhr auf der Fährstraße Richtung Rheinfähre, als ihr in Höhe der Hausnummer 16 ein Wagen entgegenkam, der so nah auf ihre Fahrspur kam, dass er die 55-Jährige im Vorbeifahren an ihrer Schulter berührte. Das Auto habe angehalten, sei kurz darauf aber weiter gefahren. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe seine Personalien nicht hinterlassen. Die Pedelecfahrerin habe durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten. Bei dem Auto soll es sich um ein silbernes Fahrzeug mit Duisburger Kennzeichen gehandelt haben. Das zuständige Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu melden.