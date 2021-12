Xantener Straße in Rheinberg : Polizei sucht Zeugen des tödlichen Unfalls – ein Verkehrsschild fehlte

Rheinberg Die Polizei hat neue Informationen zu dem schweren Verkehrsunfall auf der Xantener Straße (L137) bei Solvay, bei dem am Abend des 11. Dezember ein 53-jähriger Autofahrer aus Oberhausen ums Leben kam.

Bei der Unfallaufnahme habe die Polizei festgestellt, dass auf der Querungshilfe an der Xanter Straße kein Verkehrsschild („Vorgeschrieben Vorbeifahrt – rechts vorbei“) mehr auf der Verkehrsinsel stand. Es habe einige Meter weiter im Grünstreifen gelegen. Es stellte sich heraus, dass sich an der Unfallstelle bereits zwei Abende zuvor um 18.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet hatte. Dabei war das Verkehrsschild beschädigt worden. Die Stadt Rheinberg habe durch den Bereitschaftsdienst ein neues Verkehrszeichen provisorisch mit einem Standfuß aufstellen lassen. Eine Polizeistreife habe fest gestellt, dass am 10. Dezember gegen 23 Uhr das provisorische Schild noch an Ort und Stelle stand. Unbekannte müssen es danach in den Graben geworfen haben. Nur einen Tag später ereignete sich der tödliche Unfall. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, wer das provisorische Schild an der Unfallstelle entfernt hat. Es geht um den Tatzeitraum Freitag, 10. Dezember, 23 Uhr), bis Samstag, 11. Dezember, 21.35 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Telefon 02843 9276-0.