Kerkener war in Rheinberg Polizei sucht vermissten Angler am Rhein

(up) Die Polizei teilte am Mittwochmorgen mit, dass sie seit Dienstagvormittag, 4. Juni, nach einem 69-jährigen Mann aus Kerken sucht. Er sei am Montagabend von seiner Wohnung aus gegen 19 Uhr zum Angeln zum Rhein in Rheinberg aufgebrochen, heißt es. Seine Ehefrau meldete ihn am nächsten Morgen als vermisst, weil er nicht nach Hause gekommen war. Bei umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen auch Suchhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen, konnten lediglich die Anglersachen und das Auto des 69- Jährigen aufgefunden werden.