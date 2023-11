In der Rheinberger Innenstadt Polizei sucht nach zwei Ladendieben

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die in zwei Rheinberger Geschäften Waren gestohlen haben sollen. Sie sind nach Zeugenangaben zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Ladendiebstahl um 16.45 Uhr im Drogeriemarkt Rossmann an der Orsoyer Straße. Gegen 17.30 Uhr hätten sich ebenfalls zwei Männer in der Parfümerie Balster an der Gelderstraße in der Fußgängerzone zu schaffen gemacht. Die Polizei vermutet, dass es sich in beiden Fällen um die selben Täter handelt. Eine Mitarbeiterin von Balster versuchte, die Ladentür zuzuhalten. Einer der Täter habe sie geschubst, dabei habe sich die Frau leicht verletzt. Bislang konnte die Polizei die Diebe nicht festnehmen. Wer Hinweise geben kann, möge sich an die Wache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 9340 melden.