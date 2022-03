20-jähriger Moerser wurde auf einem Gehöft in Rheinberg festgenommen : Polizei sucht nach zwei flüchtigen Einbrechern

Rheinberg-Alpsray Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr sind nach Polizeiangaben drei junge Männer in die Scheune eines leerstehenden Gehöfts an der Alpsrayer Straße in Rheinberg-Alpsray eingebrochen.Einer wurde verhaftet, nach den beiden anderen wird noch gesucht.

Rheinberg Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rissen ein Scheunentor aus der Verankerung und beschädigten es so stark, dass es nicht wieder verschlossen werden konnte. Durch Überwachungskameras wurde ein 27-jähriger Mann, der für den Hof zuständig ist, über den Einbruch informiert. Er fuhr hin und traf drei Männer an, von denen zwei sofort flüchteten. Einen 20-jährigen Moers konnte er mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er gab an, dass er mit Freunden das Gehöft für einen „Lost Place“ gehalten habe. So beschreibt die Polizei die beiden anderen Männer: der erste soll 1,75 bis 1,80 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt sein, er hat dunkelblonde Haare, trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen, hellblaue Jeanshose, weiße Schuhe; der zweite ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, soll ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt sein, er hat dunkle Haare, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen oder Aufschrift sowie schwarze Sneaker. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, möge sich bitte an die Polizei in Rheinberg unter Telefon 02843 9276-0 wenden.

(up)