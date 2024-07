Polizei sucht Zeugen Einbruch in den Edeka-Markt an der Bahnhofstraße

Zwei noch unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.25 Uhr in den Edeka-Markt an der Bahnhofstraße eingebrochen. Demnach haben sie die Eingangstür eingetreten und schoben sie zur Seite. So gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Aus dem Kassenbereich nahmen die Täter eine größere Menge Zigaretten mit. Anschließend sollen sie den Markt durch die Eingangstür wieder verlassen haben und zu Fuß Richtung Bahnhof gelaufen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefonnummer 02842 934-0.