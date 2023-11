Nach Unfall in Rheinberg-Vierbaum Polizei sucht flüchtigen SUV-Fahrer

Die Polizei sucht den Fahrer eines Wagens, der am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf dem Reitweg in Vierbaum mehrere Autos beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht haben soll, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen SUV ist nach Polizeiangaben aus Richtung Orsoy gekommen und nach Rheinkamp unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr abkam und drei in den Parkbuchten vor der Hausnummer 35 geparkte Fahrzeuge beschädigte. Der Fahrer soll seinen Wagen dann zurück auf seine Fahrspur gelenkt, aber nach rechts von der Fahrbahn in den dortigen Grünstreifen abgekommen sein, wo er gerade noch eine Kollision mit einem Baum verhindern konnte. Nach diesem Manöver sei er einfach weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, berichtet die Polizei. An den geparkten Autos entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen SUV oder dessen Fahrer geben? Wem ist an diesem Tag ein solches Fahrzeug mit entsprechender Fahrweise aufgefallen?