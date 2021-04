Einbruch in Rheinberg : Tatverdächtige flüchten über die Autobahn – Polizei schnappt sie

Rheinberg Zwei Männer sollen in Rheinberg in eine Lagerhalle eingebrochen sein. Als die Polizei eintraf, flüchteten die beiden mutmaßlichen Einbrecher über eine Wiese und die Autobahn. Weiter kamen sie aber nicht.

Die Polizei hat zwei Männer aus Rheinberg festgenommen, die in die Lagerhalle eines Gehöfts eingebrochen sein sollen. Das teilte die Kreispolizei mit. Demnach war sie am Karfreitag gegen 19.15 Uhr wegen eines Einbruchs an der Alpsrayer Straße alarmiert worden. Als die Beamten an dem Gehöft eintrafen, seien zwei Personen über ein angrenzendes Feld und anschließend über die A57 geflüchtet, berichtete die Polizei weiter. Nach Überquerung der Autobahn seien die beiden Tatverdächtigen von weiteren Einsatzkräften vorläufig festgenommen worden. Es handelt sich um zwei Männer aus Rheinberg, die 23 und 32 Jahre alt sind. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen seien sie wieder freigelassen worden, erklärte die Kreispolizei. Die Tatverdächtigen erwarte nun ein Strafverfahren wegen eines Einbruchs und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.