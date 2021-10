Verdacht auf Tierquälerei in Rheinberg : Polizei ist dem Tierquäler von Orsoy auf der Spur

1 In Orsoy sind erneut Teile eines toten, offensichtlich zuvor gequälten Tieres gefunden worden. Diesmal soll es sich um ein Kaninchen handeln, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

In Orsoy sind erneut Teile eines toten, offensichtlich zuvor gequälten Tieres gefunden worden. Diesmal soll es sich um ein Kaninchen handeln, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Das weiße Fell des Nagers war um einen Pfosten gebunden. Ein Spaziergänger habe die Überreste am Montag in der Nähe des Orsoyer Friedhofs am Südwall entdeckt. Er hat Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. „Wir haben jemanden im Blick, der als Täter für diesen Vorfall und auch andere, zurückliegende infrage kommt“, sagte ein Polizeisprecher. In den vergangenen Wochen waren mehrfach auf oder in der Nähe des Friedhofs tote Tiere gefunden worden, deren Überreste wie bei okkulten Handlungen zur Schau gestellt worden waren. Nach mehreren Hühnern und einer Pute nun auch ein Kaninchen. Die Vögel stammten offenbar von der Wiese neben dem Restaurant Orsoyer Hof.