Rheinberg: Polizei hat noch keine Hinweise auf die Täter

Rheinberg Nach der Sprengung des Geldautomaten in Rheinberg ist die Sparkassen-Filiale normal geöffnet.

Viele Rheinberger planten ihre Weihnachtsspaziergänge so, dass sie an der Sparkassen-Fililale an der Bahnhofstraße vorbeiführten. Sie wollten sich selbst ein Bild des Ausmaßes machen. Am frühen Dienstagmorgen war dort ein Geldautomat im SB-Foyer gesprengt worden. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist allerdings sehr groß (wir berichteten). Glasscherben wurden durch die Detonation sogar bis auf die Rückseite des Sparkassengebäudes geschleudert.