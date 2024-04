Jugendlicher war in Rheinberg unterwegs Polizei fasst mutmaßlichen Rollerdieb

(wer) Die Polizei hat in Rheinberg einen mutmaßlichen Rollerdieb gefasst. Wie die Ermittler mitteilten, war einer Streife am Dienstag gegen 5 Uhr ein Jugendlicher aufgefallen, der ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen auf der Danziger Straße schob. Er habe flüchten wollen, sei aber gestellt worden. Zur Herkunft des Rollers habe er widersprüchliche Angaben gemacht. Das Schloss am Kleinkraftrad sei beschädigt gewesen, einen Schlüssel habe er nicht gehabt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Roller auf einen Mann (34) aus Moers zugelassen sei. Wegen des Verdachts des Diebstahls sei das Kleinkraftrad der Marke Aprilla sichergestellt worden. Der Jugendliche sei mit zur Wache genommen worden, von wo aus er seinen Eltern übergeben worden sei.