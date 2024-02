Buchvorstellung in Rheinberg „Wir müssen Gesprächsstörungen überwinden“

Ach, könnten unsere Bundespolitiker uns die komplexen Herausforderungen der Zeit doch so gut erklären wie dieser Mann! Das dürften viele der Besucherinnen und Besucher im vollen Saal der Alten Kellnerei gedacht haben, als sie Professor Karl-Rudolf Korte dort am Mittwoch beim Live-Talk im Gespräch mit VHS-Leiter Jens Korfkamp erlebten. Korte, bundesweit bekannter, viel gefragter und kluger Analytiker der Polit- und Parteienlandschaft, lieferte einen beeindruckenden und sympathischen Auftritt ab: eloquent, unterhaltsam, witzig-spritzig, auf den Punkt und klar in der Zuspitzung, dabei nie um einen markigen Spruch verlegen.