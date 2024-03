Haushaltsdebatte in Rheinberg Die Parteien bringen sich nach und nach in Stellung

Die nächste Kommunalwahl ist Ende 2025. Noch etwas hin also. Aber man spürt, dass sich die Parteien in Rheinberg allmählich in Stellung bringen. Der Ton in den Debatten wird rauer. Und zunehmend fokussiert sich die Kritik nicht auf „die Verwaltung“, sondern auf Bürgermeister Dietmar Heyde. In der sich zuspitzenden Debatte um den Haushalt hat die CDU den ersten Aufschlag gemacht. Fraktionschef Dirk Kerlen, der nicht als Scharfmacher und Wadenbeißer bekannt ist, hat Tacheles geredet, als er jetzt die Sparvorschläge der CDU-Fraktion vorstellte. Der Bürgermeister habe den Haushalt zu verantworten, sagte Kerlen unzweideutig und schob Heyde den Schwarzen Peter zu. Von ihm kämen keine Sparvorschläge, nur massive Steuererhöhungen. Und das sei mit der CDU nicht zu machen.