Stadtmarketing : Schweinchenjagd im Stadtpark

Norbert Nienhaus (von links) und Edeltraud Hackstein (beide FDP und Stadtmarketing) traten gegen das Volkshochschul-Doppel Jens Korfkamp und André Brücker an. Mit dabei: Daniel Köllmann und Ralf Vogel (von rechts) von der FDP.. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Zum zweiten Mal spielten Politik und Verwaltung in einem Boule-Turnier gegeneinander. Die Politik hat gewonnen, aber darauf kam es gar nicht an.

Der vor drei Jahren im Stadtpark eröffnete Boule-Platz hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Kein Wunder, denn „Pétanque“, wie das Spiel mit den schweren Metallkugeln auch genannt wird, ist leicht zu erlernen und benötigt kein teures Equipment. Dass der französische Volkssport dennoch seine Raffinessen hat, erfuhren Vertreter aus der Rheinberger Politik und Verwaltung, die jetzt in einem lockeren Wettkampf darum bemüht waren, ihre Kugeln jeweils näher an das „Schweinchen“ genannte Zielobjekt zu bringen als der Gegner. Organisiert wurde der sportliche Vergleich bei herrlichem Wetter wie schon im Vorjahr vom Stadtmarketing. Den ersten Vergleich hatten die Vertreter der Verwaltung für sich entschieden.

Ganz locker ging Norbert Nienhaus in den Wettbewerb: „Ich habe sehr gut geschlafen, das sollte als Vorbereitung ausreichen.“ FDP-Politiker Heinz-Jürgen Lenz warnte die Titelverteidiger vor allzu viel Hochmut: „Als passionierter Frankreichfahrer bin ich natürlich hoch motiviert.“ Zumal ihn die äußeren Bedingungen durchaus an den letzten Urlaub erinnert haben dürften. „Wir haben französischen Käse und Baguettes mitgebracht, dazu gibt es Kaffee, Rotwein oder Prosecco. Und wer es süßer mag, sollte den Paradieskuchen probieren“, erklärte Edeltraud Hackstein vom Stadtmarketing. Dazu wurden die 20 Teilnehmer durch französische Chansons in die richtige Stimmung versetzt.