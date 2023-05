Flüchtlingspolitik in Rheinberg Grüne werfen CDU Hü-und-Hott-Politik vor

Der Streit um die geplanten neuen Wohnunterkünfte für Flüchtlinge am Rheinberger Melkweg weitet sich aus. Jetzt melden sich die Grünen zu Wort und sprechen von einem „Hü und Hott in der Rheinberger CDU-Fraktion“. Wie berichtet, findet auf Antrag der CDU am nächsten Mittwoch eine Sondersitzung des Rates statt. Die CDU ist mit der Vorgehensweise und der Planung für eine zentrale Flüchtlingsunterkunft am Melkweg nicht einverstanden.