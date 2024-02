Binnenschifffahrt in Rheinberg Politik sieht Ruhehafen an der Momm skeptisch

Ossenberg · Die Baggerlöcher am Rhein bei Ossenberg sollen künftig als Rastplatz für bis zu 34 großmotorige Binnenschiffe und zusätzlich bis zu fünf Schiffe mit Gefahrengutladung hergerichtet werden. Die Begeisterung in Rheinberg hält sich in Grenzen.

09.02.2024 , 10:33 Uhr

Hier soll der Ruhehafen gebaut werden. Knapp 40 Binnenschiffe sollen dort anlegen können. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)