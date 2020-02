Schulausschuss Rheinberg : Politik gegen Rückkehr zu Ziffernnoten

Rheinberg Weil die Europaschule eine Gesamtschule wird, musste die Stadt eine Stellungnahme an die Bezirksregierung abgeben.

Das führte bei Schülern, Eltern und Lehrern jetzt zu einer einstimmigen Abstimmung in der Schulkonferenz. Das Gremium möchte, dass es an der Europaschule auch künftig als Gesamtschule in den Jahrgangsstufen fünf und sechs eine kompetenzorientierte Leistungsbewertung ohne Ziffernnoten gibt.

Die Stellungnahme hat die Stadt der Bezirksregierung zugesandt. Ob sie dazu beiträgt, dass dem Wunsch für Europaschule entsprochen wird, bleibt abzuwarten. Die Chancen dürften nicht allzu gut stehen. Denn üblicherweise gibt es an Gesamt­schulen in NRW Ziffernnoten auch in den Klassen fünf und sechs. Schulleiter Norbert Giesen freute der mehrheitliche Schulterschluss der Politik. „Ich glaube aber nicht, dass das Land Rücksicht auf uns nimmt wegen der Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Gesamtschulen. Aber wir können nicht einfach die Entscheidung der Schulkonferenz ignorieren“, so Giesen.