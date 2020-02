Jugendhilfeausschuss in Rheinberg : Politik gibt grünes Licht für den Bau des Pumptracks

Jugendhilfeausschuss in Rheinberg

So sieht die Planung für den Rheinberger Pumptrack aus. Foto: Büro Maier Köln

Rheinberg Der Pumptrack kann gebaut werden. In Rheinbergs Jugendhilfeausschuss wurden keine großen Worte mehr um den geplanten Asphaltparcours, der auf dem ausgedienten Bolzplatz zwischen Fossa und Tennishalle angelegt werden soll, mehr gemacht.

„Alles gut, nicht lange reden, loslegen!“ – so etwa klang die einstimmige Aufforderung der Politik an die Verwaltung.

Bereits im September waren die in Workshops erarbeiteten Entwürfe vorgestellt worden. Zwischenzeitlich hatten rund 20 Anwohner aus der Umgebung des Pumptrack-Standortes bei der Verwaltung schriftlich die Bitte einer Anhörung eingereicht, da sie zu viel Lärm befürchteten. Als Reaktion darauf wurde ein Lärmgutachten erstellt und es gab einen Informationsabend für die Bürger, bei der Pläne und Gutachten vorgestellt wurden (wir berichteten). Das Lärmgutachten machte deutlich, dass der Lärmpegel an den naheliegenden Häusern 43 Dezibel nie überschreitet. Genehmigt sind tagsüber 55 Dezibel und in den Nachtstunden 50 Dezibel. Auch andere Bedenken der Anwohner konnten entschärft werden.