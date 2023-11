Sportanlagen in Rheinberg Schritt für Schritt zum Sportplatz-Glück

Die Parteien würden wie auch die Verwaltung am liebsten sowohl in Rheinberg als auch in Borth alles parallel, alles möglichst umfassend und alles möglichst schnell realisieren. Aber sie sehen kurz vor Beginn der Haushaltsberatungen die hohen Kosten und die personellen Engpässe. Claudia von Parzotka-Lipinski von der SPD fasste es so zusammen: „Wichtig ist, dass überhaupt mal etwas losgeht.“ Ralf Vogel von der FDP dauert alles viel zu lang. „Wir wollen endlich mal einen Plan sehen“, meckerte er. Auch Tobias Faasen (CDU) verlangte, „dass endlich was vorangeht“. Frank Tatzel als Vorsitzender des Stadtsportverbands war wichtig, dass der Bau der Wettkampfanlage in enger Abstimmung mit den Schulen erfolgen solle und das Gebäude bei diesem Modul in einem Rutsch mitgebaut werde sollte.