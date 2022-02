Sozialausschuss der Stadt Rheinberg : Ein Hausmeister fürs Obdachlosenheim

Die Obdachlosenunterkunft der Stadt Rheinberg liegt an der Berkevoortshofstraße am Annaberg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg In der Unterkunft der Stadt Rheinberg an der Berkevoortshofstraße herrschten zuletzt teilweise unzumutbare Zustände. Die Stadt will darauf reagieren. Aber zunächst soll abgewartet werden, wie der Haushalt ausfällt.