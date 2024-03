Zweite Amtszeit von Dieter Paus endet im Frühjahr 2025 Politik will Top-Personalie in Rheinbergs Stadthaus früh regeln

Rheinberg · Die Amtszeit des Technischen Beigeordneten Dieter Paus in Rheinberg endet im Frühjahr 2025. Die Politik will die Personalfrage früh regeln. Deshalb will sie noch in diesem Jahr eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger bestimmen.

04.03.2024 , 14:56 Uhr

Dieter Paus ist seit 2009 Beigeordneter für den technischen Dienst. Archiv-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)