Rheinberger Mundart Viel Freude mit Liedern „op Platt“

„Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, heißt es ja so schön im Volksmund. Die Besucher ließen sich gerne nieder, nahmen das kleine Liedheftchen, das Mitglieder des Sprookvereins an alle verteilt hatten, zur Hand, und sangen kräftig mit, wenn Rolf Kuhlmann am Klavier und Wolfgang Pietzonka am Akkordeon die ersten Töne anstimmten. Allesamt Volkslieder wie „Hoch auf dem gelbe Wagen“. Ins Platt übertragen hört sich eine Strophe daraus so an: „Hoch op dä gääle Wage, sett eck ganz vörenaan.“