Rheinberger Pumpennachbarschaften Planung für die Gourmetmeile läuft

Rheinberg feiert am 5. und 6. Juli, und die Pumpennachbarschaften sind mit dabei. Viele der in der Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften Rheinbergs zusammengeschlossenen 45 Nachbarschaften mit insgesamt rund 2000 Mitgliedern wollen am Samstag, 6. Juli, ab 12 Uhr, eine lange Kaffeetafel oder auch Gourmetmeile in der Gelderstraße anbieten.