Entscheidung im Rheinberger Rat TuS Borth kann mit Kunstrasen planen

Das Bild war schon imposant. Der TuS Borth hatte zahlreiche, vor allem junge Sportler aus dem Verein mit zum Stadthaus gebracht. Dort bildeten sie, ausgestattet mit Transparenten, ein Spalier vor dem Eingang und empfingen die Politiker auf dem Weg in die Ratssitzung. Die verfolgten die Borther dann von den Balkonen aus, bis der (vorgezogene) Tagesordnungspunkt an der Reihe war, der den TuS Borth am meisten interessierte. Es ging darum, ob dem Verein nun die Mittel für die Neugestaltung der Sportanlage gewährt werden oder nicht.