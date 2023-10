Stadtentwicklung in Rheinberg Pläne für Wohnungen am Fachmarktzentrum

Rheinberg · Die Eigentümer beabsichtigen, die beiden Flachbauten an der Xantener Straße in Rheinberg, in denen sich ein Bioladen und bis vor Kurzem ein Imbiss befand, um zweieinhalb Etagen aufzustocken. Die Stadt sieht wenig Chancen, dass dies realisiert werden kann.

18.10.2023, 14:24 Uhr

Die Eigentümer des Fachmarktzentrums an der Xantener Straße in Rheinberg wollen auf den Flachdachgebäuden an der Straße draufsatteln und unter anderem Wohnungn bauen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Seit rund 20 Jahren gibt es das Fachmarktzentrum an der Xantener Straße. Das Ehepaar Eva und Rolf Berger entwickelte die Idee auf dem Areal des ehemaligen Holzmarkts Kempken, an dem das Ehepaar beteiligt war. Nach und nach wuchs die Zahl der Geschäfte. Getränkeshop, Futterhaus, Netto-Filiale und Burger-Restaurant und eine Filiale der Xantener Kriemhildmühle, die zwischenzeitlich sogar noch erweitert wurde, sorgen dafür, dass auf dem Gelände reges Treiben herrscht.