Kunst in Rheinberg Pit Bohne stellt in Fischers Fotogalerie aus

Der Moerser Objektkünstler Pit Bohne stellt am Sonntag, 26. November, von 11 bis 17 Uhr, in Fischers Feiner Fotogalerie in Rheinberg an der Bahnhofstraße 40 im Malerbetrieb Riekötter aus. Der Fotograf Armin Fischer beendet damit seine vierteilige Reihe „Sonntags gegen den November-Blues“. Damit wollte und will der RP-Fotograf eine positive Stimmung gegen alles anbieten, was runterzieht, niederschmettert und Ansätze von Depressionen verursacht. Krieg, Krisen und Katastrophen gibt es schon genug auf der Welt, sagt Armin Fischer. Da kann ein bisschen Kunst nicht so verkehrt sein als „Medizin“.