Rheinberg: Pipo & Pipolina begeistern Kinder der Grundschule am Rheinbogen

Budberg Eine lehrreiche Aufführung von „Dr. Pipo und die kranke Schwester“ in Budberg.

Dort konnten sie unter Schwarzlicht das Ergebnis ihres morgendlichen Zähneputzens überprüfen. Zum Erstaunen der Kinder wurden eventuelle Restbeläge im Tunnel neongelb sichtbar. Anschließend wurden am Zahnputzbrunnen dann unter fachlicher Anleitung die Zähne blitzblank geputzt. An einem Glücksrad und beim Ernährungsspiel durften die Kinder ihr Wissen über zahngesunde Ernährung testen.

Zum Abschluss des abwechslungsreichen Vormittages erhielten alle Schüler einen Zahnpflegebeutel mit allen notwendigen Zahnputzutensilien und eine Sicherheitsweste mit Zahnmotiv. Danach durften sie sich als Erinnerung mit ihren Fingerabdrücken auf drei Leinwänden verewigen. Die bunten Abdrücke stellen Blätter eines Baumes dar, der wiederum die Gesamtheit der Schule symbolisiert. An jedem der drei Schulstandorte hängt nun ein Baum. Die Kinder waren sich an diesem Tag alle einig: So macht Schule besonders Spaß.