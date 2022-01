Klavierabend der Musikalischen Gesellschaft : Viel Applaus für einen gern gesehenen Pianisten

Der junge Pianist Alexander Krichel ist schon fünfmal in der Stadthalle aufgetreten. Foto: Bayer Kultur/Steven Haberland

RHEINBERG Bereits vor zehn Jahren gastierte der heute fast 30-jährige Pianist Alexander Krichel bei der Musikalischen Gesellschaft und dankte der Vorsitzenden Lore Rabe für die erneute Einladung. Dies gäbe einem jungen Künstler wie ihm Selbstvertrauen und Energie.

Aus seinem neuen Album „An die ferne Geliebte“, das er seiner verstorbenen Großmutter gewidmet hat, spielte er zu Beginn den gleichnamigen Liederzyklus von Ludwig van Beethoven in einer Transkription von Franz Liszt . Mit besonderem Respekt vor dem Original, das von Abschied und Leidenschaft erzählt, gab Krichel dem Bösendorfer Flügel die Möglichkeit zu singen.

Zunächst andächtig poetisch, mit hoher Virtuosität und einem subtilen Erzählton, führte er mit verhaltener Kraft in erhabener Präzision und mit sieghaftem Nachdruck den plastisch klingenden Marschteil ins Finale. Vom österreichischen Geiger Fritz Kreisler stammt die Alt-Wiener Tanzweise „Liebesleid – Liebesfreud“, die in einer Transkription von Sergej Rachmaninow vorgestellt wurde. Mit wohldosiertem Anschlag und einer hintergründigen Portion „Wiener Schmäh“ entwickelte Krichel ein delikates Tongeflecht, das gekonnt die zuweilen recht breit angelegten Bearbeitungen zerlegte.

Er setzte die rhythmischen Pointen mit überraschend tänzerischem Charakter besonders in Szene. Die regelrechten Akkord-Gewitter ließ er sich mit agogischer Finesse und ohne bloßes brachiales Donnern überzeugend entladen. Mit „Isoldes Liebestod“ aus Richards Wagners berühmter Oper „Tristan und Isolde“ in einer Bearbeitung von Franz Liszt bot Krichel eine intensive Lesart mit überschwänglicher Romantik und voller Farbenreichtum. In schillernd schwebenden Klangpaletten von kaum stillbarer Sehnsucht geprägt und ekstatische Akkordkaskaden ließ der Künstler das Publikum eintauchen.