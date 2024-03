Klassische Musik in Rheinberg Ein Weltklasse-Pianist in der Stadthalle

Den ersten Teil seines von ihm fein moderierten Konzertes gestaltete Krichel mit drei Werken von Frédéric Chopin (1810-1849). Kein anderer Komponist sei ihm so nah wie Chopin, zitierte Krichel Rachmaninoff und stellte damit den Zusammenhang seiner Konzertdramaturgie des Abends her. Zunächst erklang Chopins „Nocturne Des-Dur op. 27 Nr. 2“, dann dessen „Ballade Nr. 2 F-Dur“. Krichel spielte notenfrei, hochkonzentriert eintauchend in die musikalische Stimmung des jeweiligen Werkes, teils mit Gestik und Mimik diese und seine eigene Gefühlswelt kommentierend. Ein Hochgenuss. Beim dritten Chopin-Werk vor der Pause steigerte sich der Seh- und Hörgenuss noch bis ins Theatralische: Bei der „Sonate Nr. 2 b-Moll“ im berühmten dritten Satz, dem „Marche funèbre: Lento“, dem allbekannten Trauermarsch, saß Krichel am Konzertflügel teils mit gebeugtem Kopf über der Tastatur, fast verneigend vor dem in diesem Satz zu ehrenden Toten. Am Ende der Klaviersonate brauchte es und er nachvollziehbar seine Zeit, bis Krichel wieder zurück in der Welt der Stadthalle angekommen war.