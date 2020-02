Eröffnung in Rheinberg : Neues Physiotherapiezentrum in alten Mauern

Joes Verweyen und Elena Eschenbeck in der neuen Physiopraxis mit modernen Geräten und einem Niederrhein-Foto von Jörg Janssen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Am Samstag von 14 bis 17 Uhr ist Eröffnung im ehemaligen Jobcenter an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg.

Das alte Gebäude an der Ecke Dr.-Aloys-Wittrup-Straße/Lützenhofstraße war schon einiges: landwirtschaftliche Schule, Tagesklinik für Menschen mit psychischen Problemen, zuletzt von 2005 bis September 2016 Sitz des Rheinberger Jobcenters. Seither stand das Haus leer. Am Samstag, 8. Februar, 14 bis 17 Uhr, öffnet das Gesundheitszentrum Niederrhein dort eine neue Praxis für Physiotherapie. Das Gesundheitszentrum Niederrhein ist eine Tochter der St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft Moers, der das denkmalgeschützte Gebäude auch gehört.

Ob Krankengymnastik, manuelle Therapie oder Massage, das Angebot der Physiotherapie ist umfangreich. Darüber hinaus ist die Praxis mit hochmodernen Trainingsgeräten ausgestattet. Auch das Kursprogramm kann sich sehen lassen: Präventionskurse, die teilweise von der Krankenkasse übernommen werden, XXL-Kurse für übergewichtige Patienten und das neue, deutschlandweite Kindertanzprogramm Nappy-Dancers für Kinder unter drei Jahren gehören dazu. Joes Verweyen, Betriebsleiter des Gesundheitszentrums Niederrhein, freut sich über die Erweiterung des Angebots. In Moers gibt es bereits eine Physio-, eine Ergo- und eine Logopädiepraxis, darüber hinaus auch noch stationäre Hilfen. „Wir sind kein Fitnessstudio, keine weitere Muckibude“, macht Verweyen deutlich. „Wir sind medizinisch unterwegs und helfen Menschen, die Beschwerden haben. Zu uns sollen die Leute kommen, um gesund zu werden.“ Aus diesem Grund kann dort auch nur trainieren, wer einen Termin abgesprochen hat, ergänzt Elena Eschenbeck, Leiterin des Rheinberger Standortes.

Im Haus hat sich eine Menge verändert. Seit einem halben Jahr wird dort renoviert. Böden sind erneuert, Räume gestrichen, Wände versetzt, Durchbrüche vorgenommen worden. Die komplette untere Etage steht nun zur Verfügung. Die obere Etage wird nur zum Teil genutzt: als Büro oder Umkleidemöglichkeit. Zudem wird noch überlegt, ob und wie man das Haus von außen attraktiver gestalten kann.

Bei der Einrichtung haben die Betreiber darauf geachtet, den Charme des Hauses zu unterstreichen. So hängen schicke Kronleuchter an den Decken. Und Niederrhein-Fotografien des Gelderner Fotografen Jörg Janssen sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Zunächst arbeiten vier Mitarbeiter an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße, allerdings nicht alle in Vollzeit. „Wir müssen erst mal schauen, wie die Auslastung ist“, sagt Eschenbeck.