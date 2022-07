VHS-Sommerprogramm : Philosophie liegt im Trend

Rheinberg VHS-Leiter Jens Korfkamp ist promovierter Sozialwissenschaftler und leitet seit vielen Jahren Philosophiekurse. Auch in dieser Woche wieder. Dann geht es bei ihm drei Tage lang um Gedankenexperimente und Sinnfragen.

Dann geht es plötzlich auch darum, welchen Begriff von Wahrheit wir haben und wie wir zu Wissenschaft stehen. „Die Wissenschaft ist durch Corona in Bedrängnis geraten, viele haben ihr nicht mehr vertraut. Weil auch sie keine absolute Wahrheit garantiert. Wissenschaftliche Thesen gelten nur so lange, bis sie widerlegt sind. Das ist nicht immer leicht zu akzeptieren“, weiß der VHS-Chef. „Das hat für Verunsicherung gesorgt.“

Eine Frage, die zunehmend schwieriger zu beantworten ist und die sich viele Menschen zunehmend fragten, sei: Wie komme ich an verlässliche Informationen, um Sachverhalte beurteilen zu können? „Die Medien kann man kritisieren und sie werden ja auch kritisiert“, so Jens Korfkamp. „Aber dort arbeiten Menschen, die ihr Handwerk gelernt haben, die sich auf Quellen beziehen. Das ist bei den Sozialen Medien schon deutlich anders.“

„Philosophie liegt im Trend“, unterstreicht der Sozialwissenschaftler. Die Phil-Cologne in Köln ist inzwischen ein anerkanntes Philosophie-Festival in Europa. Und der Erfolg von populären Branchenstars wie etwa David Richard Precht zeigen, dass es eine neue Lust daran gibt, sich Gedankenexperimenten hinzugeben. „Als es mit Corona losging, habe ich auch in meinem eigenen Freundeskreis festgestellt, dass Gespräche plötzlich ernsthafter geführt wurden“, so Korfkamp. „Das passiert dann, wenn man bemerkt, dass politische Entscheidungen das eigene Leben unmittelbar beeinflussen.“ Als Beispiele nennt Korfkamp die Flüchtlingswelle 2015, Corona und auch den Ukraine-Krieg. Weil der Mensch ein soziales Wesen sei, habe er das Bedürfnis, sich auszutauschen.