Haus Am Kattewall Rheinberger Alten- und Pflegeheim steht möglicherweise vor dem Aus

Das privat geführte Alten- und Pflegeheim Am Kattewall an der Orsoyer Straße in Rheinberg steht möglicherweise vor dem Aus. Wie die Redaktion erfahren hat, sollen Geschäftsführung und Heimleitung nicht mehr erreichbar sein oder zur Verfügung stehen, nur die Wohnbereichsleitung arbeite noch. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen bisher nicht gekündigt worden ist, sowie den Bewohnern und deren Angehörigen, soll zunächst in Aussicht gestellt worden sein, dass die Einrichtung zum Monatsende schließen könnte. Inzwischen habe die Heimaufsicht des Kreises Wesel, die mit dem Thema befasst ist, davon gesprochen, dass es zumindest die nächsten drei Monate an der Orsoyer Straße weitergehen könnte.