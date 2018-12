Heiligabend in Rheinberg: Pfarrer Ahls lädt per Youtube-Video in die Christmette

Pfarrer Ahls lädt per Youtube-Video in die Christmette

Rheinberg Auf Youtube gibt es einen Ausblick auf die Christmette am Heiligabend in Rheinberg. Pfarrer Martin Ahls möchte damit „Lust auf mehr“ machen.

Diese Einladung kam per Videobotschaft. Auf der Internet-Plattform Youtube richtet sich Martin Ahls, Pfarrer der Pfarrei St. Peter, an seine „Schäfchen“. In dem kurzen Filmchen, aufgenommen in der Kirche, lädt Martin Ahls dazu ein, vor der Christmette an Heiligabend ein wenig Musik zu genießen. Die Messe beginnt um 18 Uhr, ab 17.30 Uhr lassen Chor und Mitglieder des Duisburger Orchesters „Klangkraft“ feierliche Töne erklingen. Unter der bewährten Leitung von Kirchenmusiker Christoph Bartusek. Im Film ist Johann Michael Haydns „Auf ihr Pforten, auf ihr Türen“ zu hören. Und klingt schon sehr einladend.