Bestellungen ab Mittwoch 600 Osterkerzen stehen abholbereit in der Pfarrei St. Peter

Jetzt sind die Kerzen fertig verziert, lackiert, nummeriert und fotografiert, sodass man sich ab Mittwoch, 21. Februar, im Pfarrbüro von St. Peter am Kirchplatz telefonisch unter 02843 2238 bestellen kann. Die Kerzen werden gegen eine Spende nach eigenem Ermessen abgegeben, wobei der Erlös (also alles, was über den Kosten für den Kerzenrohling und die Wachsplatten hinaus geht) in die Reise der Firmlinge aus dem Dekanat in den Herbstferien nach Rom fließt. Die Kerzen können in Rheinberg abgeholt werden – oder sie werden auf Wunsch auch nach Xanten, Alpen und Sonsbeck gebracht.