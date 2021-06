Rheinberger Stamm Phönix St. Anna : Ein Pfadfinderlager für zuhause

Rheinberg Statt eines Ausflugs über Fronleichnam gibt es diesmal ein Alternativprogramm bei Rheinberger Pfadfinderstamm Phönix St. Anna. Die Gruppenleiter wollen verhindern, dass die Kinder und Jugendlichen durch die Corona-Krise abwandern.

Linus Teuwen ist „Jungpfadfinder“ und Benedikt Hemmers „Wölfling“. Sie beide haben sich vor dem Stammtreffpunkt an der St.-Anna-Kirche einen Jutebeutel voller Materialien für Lager-Workshops und Überraschungen abgeholt. Zusammen mit ihrer Familie werden sie die Tüte an Fronleichnam auspacken. Dann gibt es allerhand zu tun: Brettspiele bauen, Bienenwachstücher selbst machen, Halstuchknoten für die Pfadfinder-Kluft knüpfen. Im Beutel sind auch typische Dinge, die man für ein Pfadfinderlager, ein Lagerfeuer und eine Stockbrot-Mahlzeit so braucht.