Kirchliche Jugendarbeit in Rheinberg : Rheinbergs Pfadfinder mit neuem Vorstand

Rheinberg Die Rheinberger Pfadfinder und Pfadfinderinnen vom Stamm Phönix St. Anna haben ihren 23. Stammesgeburtstag gefeiert. Dabei wurden Veränderungen im Vorstand bekanntgegeben.

Im Anschluss fand ein Jugendgottesdienst auf dem Kirchplatz statt. Daran schloss sich der klassische „Stufenschwung“ an. Dabei schwingen die Kinder und Jugendliche symbolisch an einem Seil in die nächste Altersstufe.

Aktuell zählt der Stamm 180 Mitglieder in sechs aktiven Altersstufen. In den vergangenen Jahren haben die Pfadfinder immer wieder gezeigt, dass Jugendarbeit trotz Corona möglich ist. Die Jahresplanung für 2022 läuft auf Hochtouren und wird immer wieder an die neuen Gegenheiten angepasst, so dass möglichst viel für Kinder und Jugendliche stattfinden kann.