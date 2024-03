Peter Kühn ist gestorben Trauer um den Motor der Städtepartnerschaft Rheinberg/Hohenstein-Ernstthal

Peter Kühn war und blieb Chemnitzer mit unüberhörbarem sächsischen Zungenschlag. Seine berufliche Heimat fand der freundliche Mann jedoch in Hohenstein-Ernstthal, wo er nach der Wende Hauptamtsleiter und Leiter des Oberbürgermeister-Büros in der Rheinberger Partnerstadt war. Von 1990 bis 2002 war er verantwortlich für die Städtepartnerschaft. Man könnte auch sagen: Er war der Motor dieser Partnerschaft. Wann immer es ihm möglich war, kam er an den Niederrhein, es entwickelten sich Freundschaften, etwa zum früheren Leiter des Salon & Swing Orchesters, Herbert Mertens, oder zum ehemaligen Bürgermeister Klaus Bechstein. Als vor zwei Jahren der Klaus-Bechstein-Platz in Rheinberg eröffnet wurde, kam Kühn zusammen mit dem ehemaligen Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister Dirk Trinks extra dafür nach Rheinberg. Jetzt trauern viele Rheinberger um Peter Kühn, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden am 6. April, 11.30 Uhr, in Chemnitz statt.