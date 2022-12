Politik in Rheinberg Personelle Wechsel im Stadtrat

Nach der Reserveliste der Partei wäre ursprünglich Christian Weiß aus Orsoy in den Rat nachgerückt. Dieser verzichtete jedoch, so dass als nächster Nachrücker Timo Schmitz zum Zuge kam. Der 25-jährige Rheinberger wurde bereits in der Dezember-Ratssitzung von Bürgermeister Dietmar Heyde verpflichtet. Heyde und die versammelten Ratsmitglieder gedachten in einer Gedenkminute auch dem im Oktober verstorbenen SPD-Kommunalpolitiker Hans-Albert Schürmann, der von 1999 bis 2009 Ratsmitglied war.