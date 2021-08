Sechs Auszubildende in verschiedenen Berufen : Stadt begrüßt Auszubildende

Rheinberg Sechs junge Frauen und Männer werden in verschiedenen Berufen ausgebildet. Der Bürgermeister und weitere Vertreter der Verwaltung begrüßten und informierten sie jetzt.

Verwaltungsfachangestellte lernen Ute Gaelings und Jonathan Och aus Wesel und Talha Kaymak aus Orsoy. Drei Jahre durchlaufen sie alle Fachbereiche und besuchen zwei bis drei Mal in der Woche die Berufsschule in Wesel. Justin Cleven aus Budberg wird als Bachelor of Laws (Inspektoranwärter) in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. Dabei handelt es sich um ein dreijähriges duales Studium. Rund 50 Prozent der Ausbildung verbringt der Student an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Duisburg.