Jugendhilfeausschuss Rheinberg Kita-Situation soll sich bald entspannen

Timo Kleinefehn war aufgebracht, das blieb niemandem in der Stadthalle verborgen. Und der junge Vater wollte das auch gar nicht verbergen. Er war in die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend gekommen, um seinen Frust über die Betreuungssituation in der städtischen Kita in Vierbaum rauszulassen. Das tat er gegen Ede der Sitzung ausführlich, und das saß. „Ihre Kritik ist absolut nachvollziehbar und es ist gut, dass Sie hergekommen sind“, sagte Bürgermeister Dietmar Heyde später.