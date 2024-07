Pepperpot in Rheinberg In diesem Restaurant gibt es nur glutenfreie Gerichte

Die Gäste kommen aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Dänemark oder Luxemburg, nur um im Ossenberger Pepperpot zu speisen. Dabei hängt weder ein Michelin-Stern neben der Tür noch steht ein Promikoch in der Küche. Das Geheimnis von Daniel und Daniela Degen, die das Restaurant an der Kirchstraße betreiben, liegt einzig an ihrem Alleinstellungsmerkmal: Im Pepperpot können Menschen, die an der Autoimmunkrankheit Zöliakie leiden, völlig gefahrlos essen und trinken. „Unsere Mitarbeiterin Ann-Kathrin Preuße leidet an dieser Krankheit und hat uns dafür sensibilisiert. Vor vier Jahren haben wir den Betrieb komplett auf glutenfreie Lebensmittel umgestellt. Das war die beste Entscheidung in unserem Leben“, sagt Daniel Degen, dem kein weiteres Restaurant in Deutschland bekannt ist, dass diese Küche anbietet.