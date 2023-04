Live-Musik in Rheinberg Blues-Power von Legenden

Die Pee Wee Blues Gang gehört zu den dienstältesten Blues-Bands in Deutschland. Gitarrist Thomas Hesse und Sänger Richard Hagel, beide nach wie vor dabei, gründeten die Gruppe 1977 in Iserlohn. Seither sind die selbst ernannten „Guardians of Blues“ in ganz Europa aufgetreten. Tausendfach in Clubs, vor 80.000 Zuschauern in Russland, 1982 im WDR-Rockpalast und auch schon zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Südwestfalen. Man könnte sagen: Sie sind Legenden. Am Samstag, 15. April, 20.30 Uhr, tritt das Quartett mit Richard Hagel (Gesang), Thomas Hesse (Gitarre), Martin Siehoff (Schlagzeug) und Andreas Müller (Bass) im To Hoop in Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 auf. Kompromisslos, ehrlich und direkt ist ihre Musik. Sie bieten auch im 46. Jahr noch beste musikalische Livepower. Musik aus dem Herzen von Vollblutmusikern. Sie leben und lieben genau das, was sie auf der Bühne zelebrieren – den Blues. Nicht nur live, sondern auch auf inzwischen auf 23 CDs. Beim überwiegend aus Eigenkompositionen bestehenden Sound und den typischen Pee-Wee-Songs springt der Funke sofort über. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. up