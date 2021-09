Katholische Kirchengemeinde St. Peter Rheinberg : Wegweiser für den Kita-Alltag

Rheinberg Die katholische Kirchengemeinde St. Peter entwickelt einen Pastoralplan. Dazu findet als Abschluss am Montag ein religionspädagogischer Fachtag statt.

Mit einem religionspädagogischen Fachtag beschließen die sieben Kitas und die Seelsorger der Pfarrgemeinde St. Peter am Montag, 4. Oktober, ihr Projekt zur Entwicklung eines Pastoralplans für die Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde. Unter dem Leitmotiv „Kita – Lebensraum des Glaubens“ haben die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas sowie die Seelsorger der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bistum Münster zwei Jahre an dem neuen Konzept gearbeitet. Veröffentlicht und verteilt wird der Kita-Pastoralplan in Form einer 26-seitigen Broschüre im Anschluss an den Fachtag.