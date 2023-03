Für die Fahrt der Firmlinge nach Rom Rheinberger Pastor bietet besondere Osterkerzen an

Die Tradition der Osterkerze geht ganz weit in die Zeit der frühen Kirche zurück. Die erste Erwähnung einer in der Osternacht angezündeten besonderen Kerze kommt schon aus dem Jahr 384. Eine kleine Osterkerze zu Hause zu haben, soll etwas von der österlichen Freude und Hoffnung nach Hause holen, was Menschen gerade in dieser Zeit gut gebrauchen könnten, so Pastor Ahls. Licht und Leben seien die beiden wichtigsten Aussagen einer Osterkerze – damals wie heute.