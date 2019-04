Lkw-Verkehr : Parkplatz in Winterswick bleibt gesperrt

Dicke Baumstämme säumen den gesperrten Parkplatz in Winterswick. Foto: Uwe Plien

Rheinberg-Winterswick Der Landesbetrieb Straßen NRW überlegt, das Gelände an der L137 ganz zu schließen. Lkw sorgten dort für Schäden und jede Menge Müll.

Der Park- und Rastplatz an der L137 in Winterswick (Moerser Straße, ehemals Bundesstraße 57) bleibt bis auf Weiteres gesperrt. In Abstimmung mit der Stadt Rheinberg werde überlegt, ob der in Höhe der Einmündung in die Alte Landstraße parallel zur Fahrbahn verlaufende Parkplatz komplett gesperrt werden soll, sagte ein Sprecherin des zuständigen Landesbetriebs Straßen NRW auf Nachfrage der Rheinischen Post.

In der Vergangenheit wurde der Parkplatz fast ausschließlich von Lkw genutzt. Das führte dazu, dass der Platz nicht nur massiv vermüllt war, sondern auch die Bankette und Bäume beschädigt wurden. Die Fahrer fuhren ihre Boliden in der Regel extrem weit an die Bäume heran, um anderen Lkw die Vorbeifahrt zu ermöglichen.

Bis vor einigen Wochen reihte sich dort Lkw an Lkw. Foto: Uwe Plien

Info Amazon soll Stellplätze für Lkw vorhalten Lkw-Verkehr Es wird davon ausgegangen, dass viele der Lkw, die in Rheinberg Stellplätze suchen, im Auftrag von Amazon fahren. Eine Forderung aus der Politik lautete daher, Amazon solle dafür sorgen, dass sie auf dem Gelände des Logistikunternehmens parken können und mit ihren Fahrzeugen nicht Standorte wie den Parkplatz in Winterswick oder die Hubert-Underberg-Allee ansteuern.

Die Grünen-Fraktion hatte das Thema Mitte vergangenen Jahres ins Rollen gebracht. Ein entsprechender Antrag führte damals dazu, dass die Stadtverwaltung mit Straßen NRW Gespräche führte mit dem Ziel, die Situation zu verbessern. Dabei wurde stets auch die Verantwortung der Logistikunternehmen, insbesondere Amazon, angesprochen.

Das Ergebnis wurde Mitte November im Bau- und Planungsausschuss präsentiert. Die Verwaltung schlug vor, den Parkplatz wie den auf der gegenüberliegenden Seite (an der Diskothek Aratta) mit Pollern abzusperren. Und das auch auf die Gefahr hin, dass es dann zu einer Verlagerung komme. Lkw-Fahrer, die insbesondere das Rheinberger Logistikzentrum von Amazon belieferten, suchten sich andere Stellen. Auch die Hubert-Underberg-Allee ist in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt worden. Obwohl dort seit Jahren Betonkübel in den Parkbuchten stehen, stehen dort immer wieder Lkw.

Der Parkplatz in Winterswick ist nun schon seit mehreren Wochen gesperrt. Straßen NRW hat die Zeit dazu genutzt, die Bäume zu beschneiden und den Platz zu säubern. Und: Links und rechts der Parkplatz-Fahrbahn liegen dicke Baumstämme, die Lkw das Parken unmöglich machen.

Die Grünen haben nun einen weiteren Antrag gestellt. Darin fordern sie, dass die Stadt den Rast- und Parkplatz an der Moerser Straße weiterhin sperrt, damit Straßen NRW weitere Instandsetzungsarbeiten vornehmen kann.

Die zerstörten Bankette etwa sollten ohne Kosten für die Stadt Rheinberg nahtlos mit der Aufstellung der Baken oder Poller und entsprechender Beschilderung vorgenommen werden.