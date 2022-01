Sportförderung in Rheinberg : Pakt für den Sport neu besiegelt

Info

Der Prozess Die Entwicklung der Sportstätten in Rheinberg sei ein eigener Prozess, machte Bürgermeister Dietmar Heyde deutlich. „Und zwar ein partizipativer Prozess.“ Will sagen: Daran sollen die Vereine und die Bürger mitwirken. Ergebnisoffen soll untersucht werden, in welchem Zustand sich die Sportanlagen befinden und wie ihr Umbau oder ihre Weiterentwicklung finanziert werden kann. Die mögliche Aufgabe von Sportanlagen soll nicht Gegenstand der Untersuchung sein. Das Thema hatte in der Vergangenheit für viel Ärger und Streit gesorgt.