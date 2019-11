Abendtheater im Rheinberger Stadthaus : Packender Psycho-Krimi führt auf falsche Fährten

Rheinberg Mit dem Stück „Falsche Schlange“ sorgten drei spielstarke Schauspielerinnen in der Stadthalle für Nervenkitzel der Extraklasse.

Beide Schwestern könnten unterschiedlicher nicht sein. Annabel gibt die attraktive, schlanke, jedoch gescheiterte Geschäftsfrau, die gerade einen Herzinfarkt überstanden hat. Miriam ist hingegen die hausbackene, übergewichtige Frau, deren Leben sich um den kranken Vater drehte. Nach seinem Tod treffen beide nach Jahren aufeinander. Mord oder natürlicher Tod? Diese Frage steht zunächst im Raum. Krankenschwester Alice Moody (Astrid Rashed) ist überzeugt davon, dass es Mord war, weil Miriam dem Vater Medikamentencocktails verabreicht habe. Der wiederum soll sich mit dieser Vermutung in einem Brief Alice offenbart haben. Gleichzeitig enterbte er Miriam, gab Annabel den Vorzug. Alice erpresst mit diesem Wissen die Schwestern.

Beim Zuschauer entwickelt sich eine erste Vermutung, dass es um das Thema Überforderung in der Pflege gehen könnte. Von wegen. Das Stück mit drei starken Frauencharakteren nimmt immer mehr an Fahrt auf, offenbart Abgründe. Die Schwestern kommen sich immer näher, arbeiten die Traumata der Kindheit mit dem Vater auf und beschließen, sich der Krankenschwester Alice zu entledigen.

Der Brunnenschacht am Haus bietet sich geradezu an. Das Stück treibt langsam, aber sicher dem Höhepunkt entgegen. Nachdenklich stimmen die nächtlichen, teilweise fetzigen Dialoge der Schwestern, die von unheimlichen Geräuschen begleitet werden. Das Publikum erfährt mehr über den dominanten wie gewalttätigen Vater. Sexueller Missbrauch deutet sich bei Miriam an wie auch brachiale verbale Gewalt, die Annabel früh aus dem Haus trieb. Dass auch ihr Mann gewaltig war und sie schlug, ist nur eine Facette.