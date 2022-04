Aktionen der Rheinberger Schützenvereine : Osterfeuer und Eiersuchen in Orsoy und Budberg

In Budberg und Orsoy werden Ostereier versteckt. Foto: dpa Foto: dpa/Jens Kalaene

Budberg/Orsoy In den vergangenen beiden Jahren war an den Ostertagen nicht viel los – Corona machte dem Osterhasen einen Strich durch die Rechnung. Das soll in diesem Jahr anders werden. Zwei Beispiele aus Budberg und Orsoy, wo die Schützenvereine zu alten Traditionen zurückkehren.

Zwei Beispiele aus Budberg und Orsoy, wo die Schützenvereine zu alten Traditionen zurückkehren.

Eiersuchen in Budberg Nach der coronabedingten Unterbrechung von zwei Jahren werden die Bürgerschützen in Budberg am Karsamstag, 16. April, ein traditionelles Osterfeuer entzünden. Los geht es um 16 Uhr an der Schützenhalle an der Rheinkamper Straße am Sportplatz. Ab ca. 16.30 Uhr können sich dann zunächst die ganz Kleinen und danach alle Kinder an der großen Ostereier-Suche beteiligen. Rund um den Schützenplatz hat der Osterhase dort seine Geschenke versteckt. Wie der Vorstand des Vereins mitteilte, soll es auch eine Gelegenheit geben, dem Osterhasen persönlich zu begegnen. Nach der Eiersuche gibt es zur Stärkung Stockbrot und für die Erwachsenen Würstchen sowie Getränke.

Mit dem Osterfeuer nehmen die Budberger Schützen das Veranstaltungsprogramm im und mit dem Dorf wieder auf. Der Schützenverein freut sich auf regen Besuch von den Budbergerinnen und Budbergern.

Eiersuchen in Orsoy Die Orsoyer Bürgerschützen laden zum Ostereiersuchen und zu einem Osterfeuer ein. Das Ganze findet am Karsamstag, 16. April, ab 17 Uhr auf der Wiese hinter der Turnhalle am Sportplatz des SV Orsoy statt. „Wir verstecken wieder 1000 Eier“, versprechen die Schützen, die darum bitten, einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen und bei der Zusammenkunft zu tragen.

(up)