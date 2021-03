Ossenberger Dorfplatz : Markt mit neuen Angeboten

Am Samstag ist wieder Wochenmarkt in Ossenberg. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Ossenberg Auf dem Ossenberger Dorfplatz werden beim Wochenmarkt jetzt auch Marmeladen und Seifen verkauft. Der Markt öffnet am Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Damit der Ossenberger Wochenmarkt auch in der Corona-Zeit nicht an Attraktivität verliert, werden zwei neue Stände mit Waren des täglichen Bedarfs am Samstag, 6. März, auf dem Dorfplatz im Windschatten der katholischen Kirche stehen. „Lisas Küchenwerk“ aus Perrich bietet selbstgemachte Marmelade, Vollkornbrot und Gebäck an. Jennifer Haberkorn, auch als „Seifensternchen“ bekannt, verkauft selbst gefertigte Seife auf dem Wochenmarkt. Neben den bekannten Händlern ist auch Chakir Boulakhrif mit seiner großen Auswahl an Nüssen und Trockenobst wieder auf dem Markt vertreten.